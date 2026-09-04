Russell enfría la euforia de los tifosi en ensayos libres de F1 en Monza

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, observa antes de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en Monza, Italia, el 4 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO )

El británico George Russell (Mercedes) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Monza (Italia).

En un circuito convertido casi en un horno, con más de 33 grados centígrados en el aire y 56 en el asfalto, Russell superó en la sesión al Ferrari del monegasco Charles Leclerc y a su compañero de equipo italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la general del Mundial, por 120 y 141 milésimas de segundo, respectivamente.

"Hicimos mucho trabajo hoy y parece que tenemos un ritmo decente, pero aún queda más por hacer", dijo Russell.

"Creo que Ferrari se vio muy competitivo y sigue siendo el equipo a batir aquí, pero McLaren ha estado fuerte últimamente y estará en la lucha. Red Bull también", vaticinó.

Russell enfrió en cualquier caso la euforia de los aficionados locales, que soñaban ya con un fin de semana de dominio de Ferrari, después de que Leclerc y Lewis Hamilton dominaran en la primera sesión de los ensayos libres.

En la segunda, Hamilton presentó el quinto mejor crono, detrás de su compatriota Lando Norris (McLaren), defensor del título y ganador de los dos últimos Grandes Premios.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue sexto de la sesión, delante de los británicos Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas).

El Top 10 se completó con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que había dejado su monoplaza al japonés Yuki Tsunoda en los primeros ensayos del día.

- Hadjar debe esperar -

Ese último reemplazará en la carrera del fin de semana en Racing Bulls, escudería hermana de Red Bull, al neozelandés Liam Lawson, que fue ascendido a llevar un Red Bull por segundo Gran Premio consecutivo, debido a la lesión en una muñeca de uno de los titulares, el francés Isack Hadjar.

"Isack va bien. No puede correr hoy, así que no puedo decir que esté contento porque no lo está, pero la prioridad absoluta es su recuperación. No hay ningún motivo para asumir riesgos. Hizo un inicio de temporada fantástico y es muy joven", declaró el patrón de Red Bull, el francés Laurent Mekies, a la televisión Canal+.

"Madrid es dentro de unos días, así que es complicado (que reaparezca en ese Gran Premio). Haremos otra evaluación con él, pero es complicado pensar en Madrid. Vamos carrera a carrera", señaló.

El sábado, los pilotos participarán en una tercera y última sesión de ensayos libres para perfeccionar los últimos ajustes, antes de una sesión de clasificación que determinará la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Italia del domingo.