Russell domina terceros entrenamientos libres del GP de Italia de F1

George Russel en los pits de Monza, Italia ( AFP )

El británico George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, 13ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, este sábado en el circuito de Monza (5,793 km).

Condiciones climáticas

Bajo un calor abrasador en el "Templo de la Velocidad", con el termómetro marcando más de 31 grados en el aire y 52 en la pista, el británico superó a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por 226 y 350 milésimas de segundo respectivamente.

Ya el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos del viernes, Russell se presenta como gran favorito a obtener la pole position en la sesión de clasificación que se disputará este sábado a partir de las 14H00 GMT.

Su compañero italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que lidera holgadamente el campeonato con 59 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton, firmó el cuarto mejor tiempo, por delante del vigente campeón del mundo Lando Norris (McLaren), vencedor de los dos últimos Grandes Premios en Hungría y Países Bajos.

Ante unos tifosi entregados a la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tuvo que conformarse con el sexto mejor tiempo, por delante del debutante inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) y del australiano Oscar Piastri (McLaren).

El Top 10 lo completaron los Alpine del francés Pierre Gasly, muy cómodo en este circuito donde logró en 2020 la única victoria de su carrera en F1, y del argentino Franco Colapinto.

. Resultados de la 3ª sesión de entrenamientos libres del GP de Italia de F1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:22.219 (13 vueltas)

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:22.445 (21)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22.569 (24)

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:22.580 (18)

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.625 (18)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.708 (21)

7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.724 (21)

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.773 (21)

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:22.898 (24)

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:23.101 (23)

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:23.126 (22)

12. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:23.203 (23)

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:23.298 (21)

14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.585 (23)

15. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.817 (16)

16. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.875 (28)

17. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:24.020 (25)

18. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:24.437 (29)

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:24.919 (20)

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:25.004 (20)

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:25.031 (20)

22.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:25.555 (20)

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