Kimi Antonelli refuerza su liderato en la F1 con una victoria en Madrid

El rey Felipe (d) hace entrega de su galardón al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, tras ganar este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid. ( EFE )

El líder del Mundial de Fórmula 1, el joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganó este domingo el Gran Premio de España en el novedoso Madring de la capital española, aumentando así su ventaja en la cabeza del campeonato y confirmando su estatus de gran favorito al título.

Antonelli, se llevó la primera carrera de F1 disputada en el nuevo circuito madrileño, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), que había partido desde la pole.

"Ha sido una carrera difícil. Está bien ganar, aunque me deja un sabor agridulce porque creo que Lando merecía la victoria. Pero hemos podido vencer y vamos a seguir apretando", declaró el italiano.

Norris acabó en la tercera posición tras sufrir una mala estrategia de su equipo.

"Ha sido una carrera dura, en la que se nos ha escapado la victoria porque siento que la merecíamos", dijo Norris.

El sábado "hice una vuelta maravillosa para conseguir la pole y siento que hoy hice una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo conmigo", lamentó el británico.

El vigente campeón del mundo lideraba cómodamente hasta la intervención del coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 15.

Mientras Antonelli y Verstappen entraron inmediatamente en boxes para cambiar neumáticos, McLaren mantuvo a Norris en pista una vuelta más.

Cuando se preparaba para entrar, el VSC terminó, lo que hizo que perdiera tiempo frente a sus rivales con una lenta parada en boxes de siete segundos.

"Tuvimos mucha mala suerte", aseguró Norris, que se declaró frustrado por el desarrollo de la carrera.

Cuando volvió a pista, Norris había caído a la quinta posición, con Leclerc, que aún no había parado, y George Russell también por delante de él.

Logró superar a Russell y se colocó tercero cuando Leclerc, que rodó en cabeza más de la mitad de la prueba, finalmente entró en boxes en la vuelta 48 de 57, momento en el que el liderato pasó a Antonelli, que se paseó hasta la meta para recibir la bandera a cuadros.

- 81 puntos -

Antonelli es más líder del Mundial, con 81 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, George Russell, que fue quinto este domingo, por detrás del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, a falta de nueve Grandes Premios por disputarse.

El piloto de Mercedes que acaba de encadenar cinco podios consecutivos, tres de ellos triunfos, parece inmune a la presión.

"Mi padre me ayuda a mantener los pies en la tierra. Sólo quiero ir carrera a carrera y disfrutar pilotando sin pensar en el título. Ya veremos donde acabó al final de la temporada", afirmó el italiano, que logró su octava victoria en 14 GP esta temporada.

Russell, por su parte, sufrió mucho por la decisión de su equipo de usar una estrategia de dos paradas -el único entre los favoritos que la siguió-, lo que arruinó sus opciones de subir al podio y lo dejó aún más rezagado respecto a su compañero en la lucha por el título.

El siete veces campeón del mundo inglés, Lewis Hamilton (Ferrari), tuvo que abandonar en la 7ª vuelta por un problema con los frenos.

El Top 10 en el Madring lo completaron el argentino Franco Colanpinto (Alpine), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) acabó en la 13ª plaza.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó 17º, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) tuvo que abandonar, al igual que el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).