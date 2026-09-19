Jorge Martín le arrebata el liderato mundial a Marc Márquez en el GP de Austria

El piloto español de MotoGP Jorge Martín, del equipo Aprilia Racing (derecha), y el piloto español de MotoGP Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebran tras la carrera al esprint del Gran Premio de Austria de motociclismo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 19 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/MARTIN DIVISEK )

El piloto español Jorge Martin (Aprilia) ganó este sábado la carrera esprint del GP de Austria de MotoGP por delante de su compatriota Marc Márquez (Ducati) y recuperó así el liderato del Mundial.

El campeón del mundo de 2024 protagonizó una fantástica remontada para superar a su principal rival en la lucha por el título mundial y a su compañero de equipo italiano, Marco Bezzecchi (Aprilia).

Tras salir desde la pole, Martín falló su primera frenada antes de cometer un nuevo error en la chicane y caer hasta la octava posición al término de la primera vuelta.

Estrategia final

Pero el madrileño adelantó después a todos sus rivales uno a uno para remontar hasta la segunda plaza en la octava de las 14 vueltas, lejos aún de su compatriota Pedro Acosta (KTM).

Luego Martín se benefició de un grave error de Acosta, que se cayó en la chicane cuando lideraba con más de dos segundos de ventaja a menos de cuatro vueltas del final, para tomar el mando y enfilar directo hacia la victoria.

"Tuve un poco de suerte con el accidente de Pedro, pero estoy muy contento. La primera vuelta fue difícil, pero no bajé los brazos, di el máximo manteniéndome bien concentrado y al final logré ganar, así que es fantástico. Voy a intentar repetirlo mañana (domingo) en el Gran Premio", explicó el madrileño.

Martín, que había cedido el liderato del campeonato a Márquez el domingo pasado en Misano, recupera el sillón de líder con tres puntos de ventaja sobre el siete veces campeón del mundo.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) se hizo con la cuarta posición, por delante del español Álex Márquez (Ducati-Gresini), del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y del francés Johann Zarco (Honda-LCR).