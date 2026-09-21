Tomás Urbaez corona un regreso perfecto en el Grand Prix de velocidad

Tomás Urbaez ganó la máxima categoría de la competencia de automovilismo celebrada en el Autódromo de Las Américas ( CEDIDA POR LA FDA )

Tomás Urbaez completó un regreso perfecto a las competencias en República Dominicana al conseguir la pole position y ganar las dos carreras de la Racing Sedan (RS) durante las competencias del fin de semana en el Autódromo Internacional Las Américas.

Resultados destacados

El "Rapidísimo" había enviado la primera señal durante la clasificación del sábado, cuando detuvo el cronómetro en 1:26.209, apenas una décima por delante de Giuseppe Rivas. Al volante de su auto apodado "El Conde", confirmó su ritmo al imponerse en las dos competencias de la máxima categoría del automovilismo nacional.

En la primera carrera, Urbaez fue escoltado por Jonathan Basden y Christian Bonnet. En la segunda volvió a subir a lo más alto del podio, seguido por Erick Checo y Basden.

El evento, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Nacional de Autos y Motos, reunió a una gran cantidad de fanáticos y fue organizado por la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), con el apoyo de la Federación Dominicana de Motociclismo y la participación de las categorías del Club Dominicano de Corredores de Circuito (CDCC) y Track Club RD.

Organización y apoyo

"Vivimos una jornada extraordinaria, con carreras muy competitivas, una gran asistencia de fanáticos y un ambiente familiar que demuestra el crecimiento del deporte motor dominicano. Agradecemos el esfuerzo de los pilotos, equipos, clubes, oficiales, patrocinadores y de todos los que hicieron posible el TrueShore Grand Prix. De manera especial, reconocemos la colaboración de los directores de carreras mexicanos Melhem L. Abed y Filiberto Loranca, así como el respaldo de ONDAI México", expresó Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA.

Ganadores por categorías

La jornada contó, además, con el respaldo de los clubes de motociclistas Amazonas, el único club de bikers femenino; Dominican Prívate Bikers Club, Los Amigos All Riders y El H.O.C., todos invitados por Tirapiedras Bikers Club.

En la Stock Dominican Series PRO, Kenny Guilbe ganó las dos carreras, acompañado en ambos podios por Yorky Mateo y la pareja de David Marchena y Nelson Mañón.

En la división Amateur, Manuel González venció en la primera prueba, seguido por Alexis Roa y Gustavo Martínez; mientras Eliam Mateo ganó la segunda, por delante de Wander Álvarez y Roa.

La Street Touring repartió triunfos entre Emmanuel Torres, ganador de la primera carrera, y José Gabriel Liz, vencedor de la segunda. Liz, junto con Christian Bonnet, completaron el primer podio; Torres y Nicolás Warembourg ocuparon el segundo y tercer puesto en la carrera final.

En Turismo Nacional, Marcos Pichardo y Jhonny Domínguez ganaron la primera competencia, seguidos por Halim Gantus y la dupla de Mike McKoy y Carlos Sansoucy. Gantus se impuso en la segunda, con Pichardo y Domínguez en el segundo lugar y Rolando Baldera en el tercero.

Domínguez, con 70 años cumplidos, se convirtió en uno de los pilotos de mayor edad que ha competido oficialmente en una prueba automovilística en el país.

En la INDEX TC30, JC Restituyo ganó la primera carrera, por delante de Néstor Hidalgo y la pareja de Claudimil Nivar y Fernando Mojica. Joan Puello venció en la segunda, seguido por Hidalgo y Franco Benoit.

José Antonio Vásquez "Pililo" conquistó las dos carreras de la INDEX TC32. Alexis Checo y Luis Checo finalizaron segundos en la primera, con Carlos Sansoucy tercero; mientras Joan Puello y Héctor de la Rosa ocuparon el segundo puesto en la carrera final, seguidos por Darwin Marte.

En motovelocidad, Wayner Veras ganó en la SuperSport 600cc, acompañado por Aris Azcona Jr. y Eliseo Silfa. Rainiel López también logró un doblete en Pro Bike, acompañado por Aris Gabriel Azcona y Randolph Veras.

En Amateur, Brian Bizet ganó la prueba, seguido por Ángel Santos y Jeffrey Santana; mientras Armando Peña conquistó la StreetBike, con Jonathan Mena en el segundo lugar y Steven Ernesto en el tercero.