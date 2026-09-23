Verstappen descarta participar en las 24 Horas de Le Mans en 2027

El piloto cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) descartó este miércoles la posibilidad de participar en las 24 Horas de Le Mans en 2027, pero podría estar en otras carreras de resistencia en Alemania y Bélgica.

La Fórmula 1 publicó la pasada semana su calendario para 2027, con al menos 24 Grandes Premios, pero en esta ocasión ni las 24 Horas de Le Mans (Francia), ni las 24 Horas de Nürburgring (Alemania) ni las 24 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) se celebrarán en un fin de semana de competición en la F1.

Participación de Verstappen

Verstappen, gran amante de las carreras de resistencia, tendría por lo tanto la puerta abierta a tomar parte en esas carreras.

"Nürburgring y Spa, probablemente. Le Mans, no. No está en el programa por ahora", declaró "Mad Max" en Bakú, donde el jueves arranca el Gran Premio de Azerbaiyán con los ensayos libres.

Fechas de carreras resistencia

En mayo de este año, Verstappen participó en las 24 Horas de Nürburgring, en el mítico circuito alemán, pero tuvo que abandonar por un problema mecánico cuando su equipo iba líder.

Las 24 Horas de Nürburgring están programadas los días 29 y 30 de mayo en 2027, entre los Grandes Premios de Canadá y Mónaco, mientras que las 24 Horas de Spa serán el último fin de semana de junio, entre los Grandes Premios de F1 de Portugal y Gran Bretaña.

Las 24 Horas de Le Mans, considerada la prueba más legendaria del automovilismo de resistencia, se disputará el próximo año el fin de semana del 12 y 13 de junio, pero para los debutantes en las mismas se organizan unas jornadas de ensayos que están programadas en el fin de semana del Gran Premio de F1 de Mónaco.

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