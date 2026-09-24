Russell domina los ensayos libres en Azerbaiyán delante de Antonelli

El británico George Russell firmó con su Mercedes el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán este jueves en el circuito urbano de Bakú.

Russell ya había sido el más rápido en los primeros ensayos libres de unas horas antes. Dominó la segunda sesión por delante de su compañero italiano Kimi Antonelli, líder de la general del Mundial, por 552 milésimas de segundo.

Estuvo también al frente del cuatro veces campeón mundial neerlandés, Max Verstappen (Red Bull), tercero, por 827 milésimas en estas pruebas de la decimoquinta de las veintitrés citas del Mundial de Fórmula 1.

Antonelli, de 20 años, afronta la carrera del fin de semana en Azerbaiyán con una enorme ventaja en la clasificación general, ya que cuenta con 81 puntos de margen sobre Russell, segundo y su principal perseguidor.

Los dos Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, fueron cuarto y quinto, pero a más de un segundo de la Flecha de Plata de Russell.

El defensor del título mundial, el también británico Lando Norris, solo pudo presentar el sexto mejor registro. Su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri, fue octavo en la hoja de tiempos de la sesión.

- Colapinto roza el Top 10 -

Los tres pilotos franceses de la F1 completaron el Top 10, con Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas) con el séptimo, noveno y décimo tiempo.

Hadjar efectúa en Bakú su regreso después de perderse tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), séptimo a principios de este mes en el Gran Premio de España en Madrid, presentó el undécimo mejor tiempo.

La sesión estuvo marcada por un accidente del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls), que terminó chocando contra un muro y limitó el tiempo en pista respecto a lo previsto inicialmente.

Se desplegó entonces una bandera roja que tuvo interrumpida la sesión durante unos diez minutos, mientras se limpiaba la pista de los pedazos del monoplaza que se habían desprendido.

"Me sentí hoy cómodo en el coche a pesar de la interrupción. Nos hemos centrado en aprovechar al máximo las oportunidades. Perderte vueltas en los ensayos no es lo ideal, especialmente en un circuito urbano como Bakú, donde la confianza la vas construyendo con cada vuelta que das", dijo Antonelli.

- Bortoleto, confirmado para 2027 -

Los 22 pilotos tendrán una tercera y última sesión de ensayos libres el viernes, cuando podrán ultimar sus ajustes antes de una sesión de clasificación ese mismo día.

Esa prueba, como es costumbre, se presenta espectacular en el circuito urbano de Bakú y determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del sábado.

Coincidiendo con este jueves de ensayos libres en Bakú, la escudería Audi aprovechó para confirmar que el brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg seguirán siendo los pilotos del equipo en 2027.

"No hemos tenido ninguna conversación sobre los pilotos para la próxima temporada. Nuestros pilotos están bajo contrato, sabíamos que no habría cambios", dijo el director de Audi, el italiano Mattia Binotto.

Bortoleto y Hülkenberg solo pudieron ser decimocuarto y decimoquinto en la segunda sesión de los libres de este jueves.

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