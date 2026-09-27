Nuevo contrato con Red Bull y podio, la semana perfecta de Isack Hadjar

Semana perfecta para Isack Hadjar en Azerbaiyán: renovado el miércoles por Red Bull para la próxima temporada, la perla francesa, que regresaba tras haberse perdido tres carreras debido a una lesión en la muñeca izquierda, logró el sábado en Bakú el tercer podio de su carrera en F1.

. Una renovación precoz

Tras haberse perdido las tres últimas carreras; Zandvoort, Monza y Madrid, por una lesión en la muñeca izquierda sufrida practicando boxeo durante el parón estival, Hadjar, que cumplirá 22 años el lunes, llegó el martes a Azerbaiyán después de firmar una ampliación de contrato hasta 2027.

Si este desenlace apenas ofrecía dudas tras el buen inicio de temporada del parisino, octavo en el campeonato de pilotos y que se incorporó a Red Bull en enero tras un primer año prometedor en F1 en la escudería hermana, Racing Bulls, la oficialización anunciada el miércoles sorprendió por su precocidad.

La implacable escudería Red Bull, que no duda en despedir a sus pilotos en cualquier momento, tiene por costumbre revelar sólo a final de temporada el nombre del futuro compañero del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, el jefe del lugar.

"Desde que se unió a nosotros, ha estado excepcional tanto dentro como fuera de la pista. Desde el primer fin de semana en Melbourne, pudimos comprobar que había gestionado esta subida de nivel con una sangre fría notable y que se había ganado su puesto. La decisión de ampliar su contrato se impuso, por tanto, como una evidencia", subrayó Laurent Mekies, el jefe de la escudería austríaca.

. Prudencia y crecimiento

Con la seguridad de su nuevo contrato, Hadjar tenía muchas ganas de hacerlo bien en Bakú pero abordó su regreso al exigente trazado urbano con prudencia.

A pesar de verse privado de 40 minutos de rodaje el jueves durante la primera sesión de entrenamientos libres debido a un problema técnico, el subcampeón de F2 en 2024 construyó su fin de semana con calma y fue progresando en cada sesión.

Muy esperado en la clasificación, donde el más mínimo error se paga muy caro en Azerbaiyán, como demuestra el accidente del líder italiano del campeonato del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), Hadjar no decepcionó al firmar la cuarta plaza, su segundo mejor resultado de la temporada en este ejercicio.

"Estoy satisfecho con mi enfoque y me hice caso. He firmado un contrato y me dije que no tenía derecho a acabar contra el muro este fin de semana. Bakú es un circuito complicado para volver después de dos meses. Sé que, además, si me estrello, existe la posibilidad de que me vuelva a dañar la muñeca... No me apetece. Lo he tomado con calma y ha dado sus frutos", contó el viernes el francés a la AFP.

. Podio merecido en Bakú

Tras una buena salida en el Gran Premio, Hadjar se mantuvo durante mucho tiempo cuarto, detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, que estaba desatado.

El francés se permitió el lujo de seguir el ritmo de su vecino de box, incapaz de adelantar a Oscar Piastri (McLaren).

Si la escudería no hubiera decidido favorecer al neerlandés, incluso habría podido aspirar a más, ya que parecía en condiciones de superar al australiano visto su mejor ritmo.

Pero el parisino interpretó su papel a la perfección: siempre al ataque, no cometió ningún error y no se dejó sorprender en las dos relanzadas de la carrera tras las intervenciones del coche de seguridad.

Bajo la presión de los Red Bull, Piastri cometió un error en una frenada, lo que permitió a Hadjar hacerse con la tercera plaza, que luego defendió de manera excelente frente al Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el líder del Mundial Kimi Antonelli (Mercedes), que estaban justo detrás de él.

"Estoy muy contento con mi regreso y con mi enfoque, he construido mi fin de semana poco a poco porque es un circuito difícil y no he cometido ningún error. Estoy muy feliz porque es mi primer podio de verdad conseguido gracias a mi ritmo", explicó.

"Había echado mucho de menos pilotar, así que tengo muchas ganas de que llegue Malasia".

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