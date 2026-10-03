Domenicali da luz verde a disputar los GP de Catar y Abu Dabi de F1

El equipo de trabajo de Red Bull en el pit.

Los últimos Grandes Premios de la temporada de Fórmula 1 en Catar y Abu Dabi deberían celebrarse tal y como estaba previsto pese al conflicto en Oriente Medio, indicó el patrón de la F1 Stefano Domenicali el sábado.

"Basándonos en la información que tenemos, todo está confirmado para que sigamos en Catar y Abu Dabi", declaró Domenicali a Canal+ Francia durante el Gran Premio de Baréin, disputado este fin de semana en Malasia.

En declaraciones a Sky Sport Italia, Domenicali "confirmó el programa para los dos últimos Grandes Premios" del año, en Catar el 29 de noviembre y en Abu Dabi el 6 de diciembre.

Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fueron anulados esta temporada debido a la guerra iniciada entre Israel y Estados Unidos en Irán. El Gran Premio de Baréin fue reprogramado y se está celebrando este fin de semana en Malasia.

Domenicali insistió que "todo estaba en orden" y que "equipos y pilotos estaban al tanto de la situación".

Opiniones de pilotos

Sin embargo, no todos los pilotos quieren competir en el Golfo.

El tetracampeón mundial Max Verstappen, que partirá el domingo desde la pole en el circuito de Sepang, dijo esta semana que prefería que la temporada no terminase en Catar y Abu Dabi.

"Normalmente estoy feliz por ir a Catar y Abu Dabi, pero cuando hay una guerra cercana y con algunos de los países en conflicto entre ellos, creo que no deberíamos ir", valoró el neerlandés.

"Entonces no importa si hay o no un contrato, creo. Pero no depende de mí", añadió.

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