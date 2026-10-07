MotoRafa Experience 2026 reúne a unos 200 pilotos antes de su competencia

Momento de acción en el MotoRafa Experience 2026 ( CEDIDA POR MOTORAFA EXPERIENCE )

La MotoRafa Experience 2026 reunió a alrededor de 200 pilotos que participarán en la competencia prevista para el próximo 10 de octubre.

Bajo el concepto «Coleccionando Caminos», la iniciativa invita a los motociclistas a descubrir distintos destinos del país a través de rutas que combinan aventura, conducción, paisajes, seguridad y comunidad.

La jornada principal reunirá a pilotos de diferentes categorías en una experiencia que partirá desde Santo Domingo.

Concebida como antesala de la competencia, la reunión trascendió el formato de una sesión técnica y ofreció a pilotos, acompañantes y marcas un espacio de interacción en torno a la conducción, las actividades competitivas y la camaradería.

El formato fue uno de los aspectos más valorados por los participantes. Los pilotos destacaron la variedad de actividades y la oportunidad de poner a prueba sus habilidades en dinámicas competitivas, con premios para quienes obtuvieron los mejores resultados.

La actividad también sirvió para compartir información técnica y logística sobre la competencia, incluidas las características de las distintas rutas que formarán parte de MotoRafa Experience 2026. Además, contribuyó a fortalecer los vínculos entre los integrantes de la comunidad motociclista.

«Queríamos que la Reunión de Pilotos no fuera simplemente un espacio para entregar información. Buscábamos que la experiencia comenzara desde ese momento: que los pilotos compartieran, conocieran a las marcas, compitieran y salieran más motivados para lo que viene. La respuesta confirmó que existe una comunidad interesada en vivir el motociclismo de una manera diferente», expresó MotoRafaRD.

Esta propuesta responde al objetivo de MotoRafa Experience de conectar a pilotos, empresas y aficionados alrededor de las modalidades adventure, dual sport y off-road.

Tres rutas para diferentes formas de vivir el motociclismo

Uno de los principales atractivos de MotoRafa Experience 2026 será la posibilidad de elegir entre tres rutas diseñadas para distintos perfiles, niveles de experiencia y estilos de conducción.

La Ruta A, de aproximadamente 208 kilómetros, será la alternativa de mayor exigencia. Diseñada para pilotos con experiencia en conducción off-road, tendrá un nivel de dificultad alto y combinará distancia, terrenos variados y condiciones que demandarán mayor preparación y dominio de la motocicleta.

La Ruta B tendrá un nivel de dificultad medio y estará dirigida a quienes buscan disfrutar de la conducción off-road con una exigencia moderada. Su recorrido combinará aventura y conducción fuera del asfalto, sin alcanzar el nivel técnico de la Ruta A.

Por su parte, la Ruta de Calle estará dirigida a los motociclistas que prefieren circular sobre asfalto. El recorrido permitirá disfrutar de curvas, paisajes y conducción en carretera, con una propuesta que mantiene el espíritu de aventura y camaradería del evento.

Con esta estructura, MotoRafa Experience busca reunir en una misma actividad a motociclistas con diferentes tipos de motocicletas y niveles de experiencia, bajo una premisa sencilla: no importa cómo te guste rodar, hay una ruta para ti.