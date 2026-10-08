La Fórmula Uno regresará a África: Ruanda recibe luz verde para organizar un Gran Premio

Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica. ( ARCHIVO/ AFP )

La organización de la F1 y el gobierno de Ruanda llegaron a un acuerdo para celebrar un Gran Premio en el país africano, aunque no será antes de 2030, informó una fuente conocedora de las negociaciones.

El pequeño país del este africano contaría con el apoyo financiero de Catar para organizar un Gran Premio en el continente, que no alberga una carrera de Fórmula 1 desde el GP de Sudáfrica de 1993.

La nación de los Grandes Lagos lleva años persiguiendo la organización de un Gran Premio, tras haber recurrido ya al fútbol, al baloncesto y a otros deportes para mejorar su imagen y atraer inversiones.

Ruanda no dispone por ahora de un circuito para disputar una carrera del Mundial de F1 y su construcción será costosa.

Ninguna de las dos partes ha anunciado formalmente el acuerdo, pero una fuente del gobierno del país lo confirmó a la AFP: "La candidatura de Ruanda para albergar la carrera de Fórmula 1 ha recibido luz verde, se ha alcanzado un acuerdo".

Diplomacia deportiva

Otra fuente cercana a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que regula el mundial de la categoría aunque no sea su propietaria, informó que la próxima semana se celebrará una conferencia de prensa en la capital ruandesa, Kigali, para hacer oficial el anuncio.

El presidente Paul Kagame anunció formalmente la candidatura cuando Ruanda acogió una reunión de la FIA en diciembre de 2024.

Una de las grandes estrellas de la parrilla, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la categoría, ha defendido en varias ocasiones la disputa de un Gran Premio en Ruanda.

País pobre, sin salida al mar, en África oriental y todavía ampliamente asociado con el terrible genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones con una imagen de eficiencia organizativa.

Ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.

El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.

Sudáfrica no renuncia

No obstante, los críticos al régimen de Kagame, reelegido el año pasado para un cuarto mandato con el 99,18% de los votos, le acusan de dirigir el país con mano de hierro y de usar los eventos deportivos para desviar la atención de acusaciones de graves abusos de derechos humanos, incluida una dura represión de cualquier oposición o voz disidente.

Tras publicarse esta noticia, varios internautas se cuestionaron la idoneidad de celebrar una carrera de F1 en uno de los países más pobres del mundo.

Ruanda es un país montañoso de África de los Grandes Lagos, un poco menos extenso que Bélgica, que lo colonizó en la década de 1920 hasta su independencia en 1962.

Su historia ha estado marcada por el genocidio de los tutsis de 1994, que provocó 800.000 muertos, en su mayoría miembros de esta comunidad, pero también hutus moderados.

Sudáfrica también ha presentado candidatura para albergar una carrera de F1, y su ministro de Deportes, Gayton McKenzie, recalcó en un mensaje en X que la candidatura de su país no debería descartarse solo porque Ruanda haya sido seleccionada.