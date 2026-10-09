Russell fue el más rápido en los únicos entrenamientos en Singapur

George Russell de Gran Bretaña en acción durante la clasificación al sprint en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, 9 de octubre de 2026. El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2026 se celebrará en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur el 11 de octubre. ( EFE/EPA/FAZRY ISMAIL )

El británico George Russell, con Mercedes, fue el piloto más rápido en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, celebrada este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

Los pilotos sólo disponen de una sesión de entrenamientos (en lugar de las tres habituales) para preparar sus monoplazas para la carrera esprint del sábado y el Gran Premio del domingo.

Este viernes se disputará también la calificación que determinará la parrilla de salida de la carrera esprint (a partir de las 12H30 GMT).

Envueltos en una neblina provocada por el humo procedente de los incendios en la vecina Indonesia, Russell superó al monegasco Charles Leclerc, segundo con Ferrari, y a su compatriota Lando Norris, tercero con un McLaren.

Los tres pilotos acabaron en un margen de menos de tres décimas de segundo sobre el asfalto polvoriento de Marina Bay.

Russell, no obstante, partirá desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo debido a una penalización por cambiar el motor tras la última carrera en Sepang, donde no pudo acabar precisamente por un fallo de la unidad de potencia.

El británico, segundo en la clasificación del Mundial a 84 puntos de su compañero en Mercedes Kimi Antonelli, sí podrá pelear por la pole position de la carrera esprint.

Lewis Hamilton con Ferrari y Oscar Piastri con McLaren completaron el Top 5.

A diferencia de estos cinco pilotos (que rodaron con neumáticos blandos), el neerlandés Max Verstappen, que ganó por primera vez esta temporada en Malasia el pasado fin de semana, fue el más rápido entre los que utilizaron el compuesto medio, a algo más de siete décimas de Russell.

Antonelli acabó con el sexto mejor crono a más de un segundo de su compañero de equipo.

. Resultados de los entrenamientos libre del GP de Singapur de F1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.274

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.472

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.547

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.773

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.838

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.006

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.525

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:33.723

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.038

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.155

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.331

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.476

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.481

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:34.495

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:34.651

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:34.736

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.805

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.884

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:34.983

Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:35.268

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:35.299

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:35.620