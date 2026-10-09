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Russell fue el más rápido en los únicos entrenamientos en Singapur

Los pilotos sólo disponen de una sesión de entrenamientos

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    Russell fue el más rápido en los únicos entrenamientos en Singapur
    George Russell de Gran Bretaña en acción durante la clasificación al sprint en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, 9 de octubre de 2026. El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2026 se celebrará en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur el 11 de octubre. (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)

    El británico George Russell, con Mercedes, fue el piloto más rápido en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, celebrada este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

    Los pilotos sólo disponen de una sesión de entrenamientos (en lugar de las tres habituales) para preparar sus monoplazas para la carrera esprint del sábado y el Gran Premio del domingo.

    Este viernes se disputará también la calificación que determinará la parrilla de salida de la carrera esprint (a partir de las 12H30 GMT).

    Envueltos en una neblina provocada por el humo procedente de los incendios en la vecina Indonesia, Russell superó al monegasco Charles Leclerc, segundo con Ferrari, y a su compatriota Lando Norris, tercero con un McLaren.

    Los tres pilotos acabaron en un margen de menos de tres décimas de segundo sobre el asfalto polvoriento de Marina Bay.

    Russell, no obstante, partirá desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo debido a una penalización por cambiar el motor tras la última carrera en Sepang, donde no pudo acabar precisamente por un fallo de la unidad de potencia.

    El británico, segundo en la clasificación del Mundial a 84 puntos de su compañero en Mercedes Kimi Antonelli, sí podrá pelear por la pole position de la carrera esprint.

    Lewis Hamilton con Ferrari y Oscar Piastri con McLaren completaron el Top 5.

    A diferencia de estos cinco pilotos (que rodaron con neumáticos blandos), el neerlandés Max Verstappen, que ganó por primera vez esta temporada en Malasia el pasado fin de semana, fue el más rápido entre los que utilizaron el compuesto medio, a algo más de siete décimas de Russell.

    Antonelli acabó con el sexto mejor crono a más de un segundo de su compañero de equipo.

    . Resultados de los entrenamientos libre del GP de Singapur de F1:

    George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.274

    Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.472

    Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.547

    Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.773

    Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.838

    Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.006

    Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.525

    Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:33.723

    Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.038

    Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.155

    Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.331

    Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.476

    Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.481

    Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:34.495

    Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:34.651

    Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:34.736

    Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.805

    Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.884

    Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:34.983

    Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:35.268

    Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:35.299

    Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:35.620

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