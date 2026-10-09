Russell fue el más rápido en los únicos entrenamientos en Singapur
Los pilotos sólo disponen de una sesión de entrenamientos
El británico George Russell, con Mercedes, fue el piloto más rápido en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, celebrada este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.
Los pilotos sólo disponen de una sesión de entrenamientos (en lugar de las tres habituales) para preparar sus monoplazas para la carrera esprint del sábado y el Gran Premio del domingo.
Este viernes se disputará también la calificación que determinará la parrilla de salida de la carrera esprint (a partir de las 12H30 GMT).
Envueltos en una neblina provocada por el humo procedente de los incendios en la vecina Indonesia, Russell superó al monegasco Charles Leclerc, segundo con Ferrari, y a su compatriota Lando Norris, tercero con un McLaren.
Los tres pilotos acabaron en un margen de menos de tres décimas de segundo sobre el asfalto polvoriento de Marina Bay.
Russell, no obstante, partirá desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo debido a una penalización por cambiar el motor tras la última carrera en Sepang, donde no pudo acabar precisamente por un fallo de la unidad de potencia.
El británico, segundo en la clasificación del Mundial a 84 puntos de su compañero en Mercedes Kimi Antonelli, sí podrá pelear por la pole position de la carrera esprint.
Lewis Hamilton con Ferrari y Oscar Piastri con McLaren completaron el Top 5.
A diferencia de estos cinco pilotos (que rodaron con neumáticos blandos), el neerlandés Max Verstappen, que ganó por primera vez esta temporada en Malasia el pasado fin de semana, fue el más rápido entre los que utilizaron el compuesto medio, a algo más de siete décimas de Russell.
Antonelli acabó con el sexto mejor crono a más de un segundo de su compañero de equipo.
. Resultados de los entrenamientos libre del GP de Singapur de F1:
George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.274
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.472
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.547
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.773
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.838
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.006
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.525
Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:33.723
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.038
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.155
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.331
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.476
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.481
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:34.495
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:34.651
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:34.736
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.805
Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.884
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:34.983
Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:35.268
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:35.299
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:35.620