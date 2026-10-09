Verstappen confirma que ha vuelto con la pole para el esprint de Singapur

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar. ( EFE )

Menos de una semana después de lograr en Sepang su primera victoria del año, Max Verstappen confirmó su vuelta a la pelea por las victorias en F1 con la pole position para la carrera esprint del Gran Premio de Singapur de F1, este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen fue investigado por los comisarios por haber supuestamente adelantado a Lewis Hamilton con bandera amarilla durante la Q1, pero no fue sancionado.

El neerlandés parece lanzado en esta parte de la temporada, después de su victoria el domingo en el Gran Premio de Baréin, disputado en el circuito malasio de Sepang por la guerra en el Golfo.

"Siempre está todo muy ajustado aquí en Singapur, así que aprietas todo lo que crees posible, rozando los muros en algunos puntos", dijo Verstappen.

Pendiente de una sanción

"Cuando pusimos los neumáticos blandos (para la Q3), noté que el coche estaba un poco más vivo, pero no me esperaba esto", admitió un Verstappen que nunca ha ganado en Singapur, donde las condiciones extremas de calor y humedad hacen de este Gran Premio uno de los más duros, a nivel físico para los pilotos, del año.

El tetracampeón del mundo realizó un mejor crono de 1:31.156, 120 milésimas más rápido que el británico George Russell, que con su Mercedes había sido el más rápido en la única sesión de entrenamientos libres celebrada antes de esta clasificación.

Russell, que en la carrera del domingo partirá desde el fondo de la parrilla por una sanción por cambiar de motor que no se aplica para el esprint, es consciente que Verstappen es favorito: "El piloto que sale desde la pole tiene una gran ventaja" en un circuito donde es muy difícil adelantar, declaró el británico.

Por detrás, en segunda línea de la parrilla de la carrera esprint (que se disputará el sábado a sólo 21 vueltas), estarán el Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el McLaren del australiano Oscar Piastri.

Dificultades para el líder del Mundial

El líder destacado del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, que aventaja en 84 puntos a su compañero en Mercedes Russell, saldrá desde la 7ª posición, por detrás de una tercera línea en la parrilla formada por los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

"Todavía queda mucho por entender de la configuración (del coche). El monoplaza es muy impredecible y es muy difícil completar una vuelta", declaró un pesimista Antonelli.

"Creo que va a ser un fin de semana muy complicado, no veo de dónde podemos sacar siete décimas" por vuelta, añadió.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) completaron el Top 10 en la parrilla.

El argentino Franco Colapinto quedó a menos de una décima de segundo de entrar en la Q3 y partirá justo por detrás de su compañero en Alpine, en la 11ª posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) saldrá desde el 14º puesto, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin).

El mexicano Sergio Pérez partirá desde la antepenúltima posición, luego de sólo haber podido superar en la Q1 a su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, y al español Carlos Sainz, último con su Williams.