Tres aspectos que dejó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

En esta imagen de archivo, el ganador de la carrera, Max Verstappen (C), de los Países Bajos, al volante de Red Bull Racing, el segundo clasificado, Charles Leclerc (I), de la Scuderia Ferrari, de Mónaco, y el tercer clasificado, Andrea Kimi Antonelli (D), de Mercedes, de Italia, permanecen en el parque cerrado tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur, el 11 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/FAZRY ISMAIL )

En la bahía de Singapur, el neerlandés Max Verstappen tuvo el fin de semana perfecto: pole para el esprint, victoria en la carrera corta, nueva pole para el domingo y primer triunfo del tetracampeón del mundo en el Gran Premio disputado en el circuito urbano de Marina Bay.

Estas son tres de las cosas que dejó la carrera en el circuito urbano de Marina Bay, al término de un fin de semana caluroso y húmedo.

"Freno, acelerador, y ya está"

Por segundo fin de semana consecutivo, fallos de software provocaron problemas en los monoplazas. En Malasia, una semana antes, el problema se produjo en la vuelta de formación bajo la lluvia, donde varios coches se quedaron parados.

En Singapur, una activación errónea del modo "adelantamiento" hizo que algunos coches en la primera sesión de clasificación para el esprint tuvieran más potencia disponible que otros.

Verstappen es uno de los pilotos claramente hartos de la dificultad de gestionar y conducir los coches modernos, que tienen un reparto 50-50 entre energía eléctrica y de combustión interna, y pidió volver a una vida más sencilla al volante.

"Ahora es muy complejo. Solo espero que el nuevo reglamento (para 2027) sea más sencillo", dijo el neerlandés a los periodistas.

"El problema es que hay mucho software en segundo plano que puede hacer que no te puedas despegar o que haya fallos en vueltas lentas".

"Tienes que asegurarte de que las baterías se están cargando en el sitio correcto. Las carreras no deberían ser eso", criticó.

"Deberías poder salir, tener un pedal de freno y un pedal del acelerador, y ya está", concluyó.

Wolff, en pie de guerra

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, arremetió contra los críticos "descerebrados" que se esconden "detrás de sus pantallas" y que han insinuado que el equipo ha favorecido a Kimi Antonelli por delante de George Russell esta temporada.

El líder del campeonato, Antonelli, de 20 años, tiene 102 puntos de ventaja sobre el desafortunado Russell y está a las puertas de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia.

Russell volvió a vivir en Marina Bay un calvario: tras el abandono del inglés en Malasia una semana antes y las consiguientes penalizaciones por motor, sufrió un accidente cuando lideraba la carrera al esprint en Singapur.

Wolff pasó al ataque contra los conspiranoicos que creen que Mercedes beneficia a Antonelli: "Cualquiera que piense eso es un descerebrado. Es completamente absurdo. Ya lo hemos tenido en el pasado con los aficionados de Lewis (Hamilton)", dijo Wolff a los periodistas.

"¿Creen que tengo un botón que dice: 'George — fallo de motor ahora'? Supongo que esto es quizá a donde han llegado hoy en día las redes sociales. La gente se esconde detrás de sus pantallas para criticar. A veces leo lo que escribe la gente. Me parece hilarante".

"Estas personas realmente contribuyen a mi propio entretenimiento cuando están insultando al equipo o a mí. 'Soy Satán' he llegado a leer. Así que sí, en general es divertido".

¿Hora de cambiar el circuito?

El fin de semana supuso la primera vez que Singapur albergaba una carrera al esprint de F1, y los pilotos parecieron coincidir en que debería ser la última, salvo que se introduzcan más oportunidades de adelantamiento en el circuito urbano de Marina Bay.

"Creo que no deberíamos hacer un esprint en un lugar donde no se puede adelantar", declaró Verstappen tras un fin de semana en el que las dos carreras se convirtieron en una procesión de autos por un estrecho trazado urbano.

Sólo se animó algo el sábado cuando cayó un fuerte aguacero justo antes del esprint.

"El circuito es genial, pero también el problema que tenemos ahora es que con el modo de adelantamiento apenas hace nada aquí", insistió Verstappen sobre el impulso eléctrico disponible para los pilotos.

El GP del domingo, de 62 vueltas, fue anodino una vez que el pelotón se estabilizó tras la salida y sólo el error de Lewis Hamilton en la elección de neumáticos tuvo efecto en el orden de los seis primeros de la parrilla.

Hamilton fue uno de los muchos pilotos que pidieron modificar el circuito para permitir más mano a mano: "Creo que se pueden hacer algunos ajustes para que esto sea al 100 % un gran circuito".

"Pero si van a hacerlo o no, no lo sé. Creo que necesitan cambiar el circuito para incluir quizá una recta más larga en algún lugar que nos permita adelantar, para que de verdad sea un gran circuito de carreras", añadió el siete veces campeón del mundo.