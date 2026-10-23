Los pilotos latinos Colapinto y Bortoleto, reciben fuerte penalización para el GP de EE. UU.

El piloto argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto recibieron una fuerte sanción en la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos del domingo por superar el límite de cambios en la unidad de potencia del motor, informó este viernes la Fórmula 1.

Colapinto, del equipo Alpine, perderá 10 lugares en la parrilla respecto a su resultado en la clasificación debido a la instalación de una cuarta unidad electrónica de control, que excede el límite de tres.

El castigo para Bortoleto fue todavía superior, de 20 lugares, al emplear una cuarta unidad electrónica de control y también una cuarta unidad de almacenamiento de energía.

Su escudería, Audi, también instaló un motor de combustión interna de sustitución, un turbocompresor, un sistema de escape y un componente auxiliar de la unidad de potencia, unos cambios que están dentro de los límites permitidos y no conllevan sanción, precisó la Fórmula 1.

Posiciones de este viernes

En los primeros ensayos libres del viernes en Austin (Texas) Bortoleto concluyó en el octavo lugar y Colapinto en el decimoséptimo.

Un tercer piloto, Arvid Lindblad de Racing Bulls, fue también castigado con la caída de cinco puestos por superar el número de cambios permitidos en componentes de la unidad de potencia.