Hamilton refuerza las esperanzas de Ferrari en último ensayo del Gran Premio de EEUU

El británico Lewis Hamilton firmó el sábado la vuelta más rápida de los terceros y últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, apuntalando el dominio de los Ferrari hasta ahora en Austin (Texas).

Antes de Hamilton, cinco veces ganador en el Circuito de las Américas, su compañero Charles Leclerc mandó en las dos tandas de ensayos del viernes.

El monegasco fue tercero en la práctica del sábado, a 0.234 segundos de Hamilton, mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo a 0.168s.

El rendimiento de Leclerc y Hamilton llena de esperanzas a la escudería italiana para lograr su primera pole position de la temporada en la sesión de clasificación que arranca a las 16H00 locales (21H00 GMT).

Varios de los favoritos, sin embargo, vieron eliminados algunos de sus tiempos por superar los límites de pista, incluido el propio Leclerc y el italiano Kimi Antonelli.

El prodigio de Mercedes, que el domingo tendrá su primera oportunidad de proclamarse campeón a sus 20 años, firmó el cuarto mejor tiempo a 0.303s de Hamilton, mientras su compañero George Russell fue quinto a 0.488s.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) concluyó en el decimotercer puesto a 1.283s y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el decimoquinto a 1.358s.

Los dos pilotos sudamericanos sufrirán fuertes penalizaciones en la parrilla de salida al haber superado el límite de cambios en la unidad de potencia del motor.

Bortoleto perderá 20 lugares respecto a su resultado en la clasificación, lo que probablemente lo condene al fondo de la parrilla, mientras Colapinto descenderá 10 puestos.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó en el decimosexto lugar y su compatriota Carlos Sainz en el vigésimo, alargando un fin de semana negativo hasta ahora para Williams.

Los dos pilotos de la escudería local Cadillac cerraron la clasificación. El mexicano Sergio "Checo" Pérez fue penúltimo, solo por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Resultados de los últimos ensayos libres del GP de Estados Unidos de F1:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:34.893 (21 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.061 (16)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:35.127 (20)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:35.196 (16)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:35.381 (18)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35.531 (16)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:35.591 (19)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:35.706 (17)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:35.904 (24)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:35.930 (20)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.931 (17)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:36.081 (18)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:36.176 (23)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:36.235 (17)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:36.251 (22)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:36.455 (19)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:36.742 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.131 (12)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:37.668 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:37.711 (21)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:37.884 (25)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:38.765 (22)

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