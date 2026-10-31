Verstappen y Lawson penalizados en la parrilla del GP de México por choque en ensayos

En esta imagen de archivo, el piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar. ( EFE )

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) recibieron este viernes una sanción de un puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1 tras chocar durante la segunda sesión de entrenamientos libres.

El choque se registró durante la sesión dominada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuando ambos pilotos intentaban ganar posición en pista.

Los dos monoplazas sufrieron daños y los comisarios desplegaron una bandera roja para retirar los fragmentos de fibra de carbono esparcidos en la salida de la chicana situada junto al Foro Sol.

"Los pilotos de ambos coches se comportaron de una manera que los comisarios consideraron inaceptable, máxime cuando ya se había emitido una advertencia durante la reunión de los directores de equipo celebrada más temprano en el día", escribieron los comisarios en el informe de su decisión.

"Ambos pilotos reconocieron que sus acciones no estaban justificadas y fueron torpes", agregaron.

Lawson, que todavía no tiene asegurado un asiento para la próxima temporada y sigue bajo la presión del búlgaro Nikola Tsolov, autor del duodécimo mejor tiempo en la primera sesión del día, podría verse especialmente perjudicado por esta sanción.

Cuádruple campeón mundial, Verstappen quedó fuera de la lucha por el título esta temporada, que salvo sorpresa debería quedar en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) este fin de semana en México.

Tras un comienzo de curso complicado, el neerlandés encadenó una notable recuperación y suma seis podios consecutivos, incluidas victorias en Malasia y Singapur a principios de octubre.

El piloto de Red Bull ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato, a solo seis puntos del británico George Russell (Mercedes), segundo en la clasificación.

Lawson también completa una campaña sólida. El neozelandés puntuó en 13 de las 18 primeras carreras de la temporada y marcha noveno en el campeonato.