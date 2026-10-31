Antonelli admite nervios antes de una posible coronación en México

Kimi Antonelli está a la puerta de coronarse campeón de la F1 en esta temporada ( ARCHIVO DL )

Kimi Antonelli admitió este sábado que la presión de estar cerca de su primer título mundial influyó en su rendimiento, después de clasificarse quinto para el Gran Premio de México, donde podría coronarse campeón de Fórmula 1.

Situación del campeonato

El italiano de 20 años, que se perdió la jornada de prensa del jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez debido a un virus, partirá desde la cuarta posición gracias a la sanción impuesta al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli necesita terminar noveno o mejor para asegurarse el campeonato y convertirse en el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari con Ferrari en 1953.

El piloto de Mercedes será campeón incluso si uno de sus dos perseguidores, su compañero George Russell o el británico Lewis Hamilton (Ferrari), gana la carrera del domingo.

Declaraciones de Antonelli

Hamilton arrancará desde la pole position, la número 105 de su trayectoria y la primera conseguida con Ferrari, mientras que Russell partirá segundo. Ambos llegan a la cita mexicana a 124 y 123 puntos de Antonelli, respectivamente, cuando restan cuatro grandes premios para el final de la temporada.

"Me costó encontrar buenas sensaciones con los neumáticos en la Q3", dijo Antonelli. "Simplemente no tenía mucha confianza y me sentía un poco tenso, no voy a mentir".

"Simplemente fue una vuelta mala, con muchos errores aquí y allá, pero en general sigo en el cuarto lugar y mañana hay mucho en juego.Para ser honesto, no ha sido el fin de semana más fácil y todavía no me siento al 100%", agregó Antonelli.

"La idea de lo que podría pasar ahora está presente, y definitivamente estoy un poco más tenso de lo habitual".

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