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Norris supera por una milésima a Antonelli en los últimos ensayos libres del GP de México

El prodigio italiano de 20 años cronometró 1:17.601.

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    Norris supera por una milésima a Antonelli en los últimos ensayos libres del GP de México
    Lando Norris (ARCHIVO DL)

    El británico Lando Norris marcó el sábado la vuelta más rápida de la tercera sesión de ensayos libres del Gran Premio de México apenas una milésima por delante de Kimi Antonelli, que busca convertirse ne el campeón mundial más joven de la Fórmula 1.

    El piloto de McLaren, vigente campeón del mundo, cronometró 1 minuto 17 segundos 600 milésimas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

    El prodigio italiano de 20 años cronometró 1:17.601.

    Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero en esta última práctica a 117 milésimas de Norris.

    El viernes el piloto monegasco de Ferrari dominó el las dos primeras sesiones de ensayos libres.

    Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón mundial, finalizó en la quinta posición con 1:17.951.

    Participación de pilotos

    Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó duodécimo con 1:18.652.

    En esta tercera sesión participó el piloto japonés Ryo Hirakawa con el equipo Haas que solicitó la sustitución del francés Esteban Ocon para la clasificación y el GP del domingo.

    Hirakawa, de 32 años, registró 1:19.504 previo a su debut en un Gran Premio de la Fórmula 1.

    El mexicano Sergio "Checo" Pérez no participó en este ensayo por trabajos en taller de su monoplaza.

    El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) tampoco intervino en esta práctica.

    • La clasificación comenzará a las 15H00 locales (21H00 GMT).

    El Gran Premio el domingo se iniciará a las 14H00 locales (20H00 GMT).

    RELACIONADAS

    - Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

    Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.600

    Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:17.601

    Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.717

    Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:17.795

    Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:17.951

    Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:18.069

    George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.107

    Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:18.109

    Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.113

    Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.137

    Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:18.560

    Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:18.652

    Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:18.674

    Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:18.850

    Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.927

    Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.214

    Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.301

    Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:19.376

    Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:19.504

    Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:20.342

    Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 0.000

    Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 0.000

    jcm/jt/ma

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