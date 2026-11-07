Norris logra la pole position en el GP de Brasil de Fórmula 1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, logró este sábado la pole position para el Gran Premio de Brasil, con un tiempo de 1:27.470 en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

Norris superó a los dos pilotos de Mercedes, el también británico George Russell (1:27.674) y el flamante campeón mundial, el joven italiano Kimi Antonelli (1:28.095).

Condiciones climáticas

La sesión estuvo marcada por la fuerte lluvia que cayó en el circuito de Interlagos y que obligó a posponer la sesión de clasificación una hora y media.

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