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Norris logra la pole position en el GP de Brasil de Fórmula 1

Norris superó a los dos pilotos de Mercedes

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    Norris logra la pole position en el GP de Brasil de Fórmula 1
    Lando Norris (AFP)

    El piloto británico de McLaren, Lando Norris, logró este sábado la pole position para el Gran Premio de Brasil, con un tiempo de 1:27.470 en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

    Norris superó a los dos pilotos de Mercedes, el también británico George Russell (1:27.674) y el flamante campeón mundial, el joven italiano Kimi Antonelli (1:28.095).

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    Condiciones climáticas

    • La sesión estuvo marcada por la fuerte lluvia que cayó en el circuito de Interlagos y que obligó a posponer la sesión de clasificación una hora y media.

    prb/raa/

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