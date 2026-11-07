Verstappen partirá en el fondo de la parrilla del GP de Brasil

El cuatro veces campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen, saldrá desde el fondo de la parrilla el domingo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en Sao Paulo, debido a múltiples modificaciones en su monoplaza Red Bull.

Verstappen es segundo en el campeonato de pilotos por detrás del flamante campeón mundial, el italiano Kimi Antonelli. Fue sancionado este sábado por haber modificado varios componentes del motor de su coche y superar el límite permitido en una temporada.

Su antiguo compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), recibió una penalización similar para la vigésima prueba del campeonato mundial, cuyas posiciones de salida se determinarán en la sesión de clasificación del sábado (18H00 GMT).

Impacto en el campeonato

Los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, fueron castigados cada uno con una sanción de diez puestos en la parrilla de salida por superar el cupo autorizado de cambios de motor.

El castigo supone un nuevo revés para la Scuderia en la lucha por el título del campeonato de constructores, que Mercedes tiene a un tiro.

Sin embargo, puede encontrar un poco de alivio ya que la Flecha de Plata de George Russell encajó una penalización de cinco puestos a raíz de su sexto cambio de motor de combustión.

El británico estaba obligado a cumplir una penalización antes de que terminara la temporada y eligió la cita en Interlagos para hacerlo.

Tras este Gran Premio, solo quedarán tres carreras para finalizar la campaña: en Las Vegas el 21 de noviembre, en Catar el 29 y en Abu Dabi el 6 de diciembre.

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