Liam Lawson y Arvid Lindblad mantienen sus puestos en la Fórmula 1

Los pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad mantendrán su puesto en el equipo Racing Bulls de la Fórmula 1.

Ambos pilotos han ofrecido un gran rendimiento a lo largo de la temporada, contribuyendo a cuatro resultados consecutivos en los que se han sumado puntos por doble y ayudando al equipo a consolidar su posición en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.

A falta de tres carreras para el final del campeonato (Las Vegas, Catar y Abu Dabi), Lawson ocupa la 9ª posición en el campeonato de pilotos, mientras que Lindblad, de 19 años, es 11º en su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Si bien la continuidad de Lindblad ofrecía pocas dudas, más incierta era la de Lawson, después de que el piloto de 24 años llegara al equipo a comienzos de 2025 tras haber disputado únicamente dos carreras con Red Bull.

Declaraciones oficiales

Alan Permane, director del equipo y codirector ejecutivo de Sporting, declaró: "Estamos encantados de seguir contando con Liam y Arvid para 2027. Ambos han demostrado su capacidad y potencial a lo largo de la temporada, y hemos sido testigos de los progresos que han realizado, tanto a nivel individual como en su trabajo en tándem. No me cabe duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, ya que aporta una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, contamos con una base sólida sobre la que construir a partir de los avances logrados este año, seguir avanzando y dar el siguiente paso para alcanzar nuestras ambiciones en 2027."

Liam Lawson declaró: "Estoy muy contento de seguir con Visa Cash App Racing Bulls el año que viene. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo ha trabajado muy duro para crear un coche rápido, que me ha encantado pilotar. Es fantástico formar parte de una temporada histórica para el equipo mientras continuamos nuestra lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del arduo trabajo de todos, tanto en la pista como en la fábrica. Estoy deseando seguir adelante con este impulso junto a Arvid hasta 2027; estamos construyendo algo muy positivo y me ilusiona lo que podamos lograr juntos."

Arvid Lindblad declaró: «Estoy muy contento de seguir con Visa Cash App Racing Bulls en 2027. Al echar la vista atrás a mi primera temporada en la Fórmula 1, ha sido un año verdaderamente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde la primera prueba de pretemporada. Me gustaría dar las gracias a todo el mundo en VCARB y Red Bull por su confianza y apoyo. Estoy increíblemente agradecido a todos los miembros del equipo por su arduo trabajo, su compromiso y su colaboración a lo largo de la temporada, así como por las sólidas relaciones que hemos forjado en el camino. Estoy deseando empezar el año que viene, aprovechando todo lo que he aprendido durante mi temporada de debut. Va a ser un año emocionante, y estoy deseando seguir compitiendo junto a Liam».