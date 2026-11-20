El piloto de Fórmula 1 Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing compite durante la carrera de Fórmula 1 de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el 1 de noviembre. ( MARCEL VAN DORST / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP )

Los monoplazas de Fórmula 1 tendrán desde 2030 los nuevos motores híbridos de ocho cilindros y turbocompresor, con potencia eléctrica reducida, anunció este viernes la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Esta organización ha recibido importantes críticas a lo largo de este año por los motores mitad térmicos y mitad eléctricos decididos para la actual temporada.

La FIA celebró en un comunicado haber llegado a "un acuerdo unánime" con la dirección de la Fórmula 1 (FOM), los once equipos y los seis suministradores de motores del paddock.

"La FIA presentó una reglamentación de motor para la F1 a partir de 2030 con un V8 turbo de 2,1 litros", en vez del actual V6 turbo de 1,6 litros, según el comunicado.

Todos los protagonistas de la F1 debaten desde hace meses sobre las características del nuevo motor híbrido y la necesidad de coches más simples, ligeros y menos caros.

El presidente de la FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, había asegurado en junio durante las 24 Horas de Le Mans que había planes para "un nuevo motor en 2031, o incluso para 2030".

"El primer objetivo es ofrecer un motor claramente menos complicado, más ligero y menos costoso que las unidades (de potencia) actuales, con una hibridación limitada", subrayó la FIA.

Entre los pilotos, el neerlandés Max Verstappen ha sido uno de los más críticos con el motor de la temporada 2026 e incluso se llegó a especular con su deseo de abandonar la disciplina por este motivo.

En junio se llegó a un acuerdo entre las partes para reducir la parte eléctrica de los motores híbridos a un 42% en 2027 y a un 40% en 2028.

"El acuerdo marco definitivo del reglamento para 2030" debe ahora someterse a aprobación "el próximo mes en Shanghái por parte del Consejo Mundial del Automovilismo", subrayó la FIA.