El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso la noche del sábado en un trepidante Gran Premio de Las Vegas y consolidó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1, mientras el argentino Franco Colapinto brilló con un sexto lugar.

Verstappen prevaleció en una carrera que vio hasta 35 cambios en el liderato y un choque de su principal perseguidor en la clasificación, el británico George Russell (Mercedes), a dos vueltas para el final.

Russell acabó en el noveno lugar después de una arriesgada maniobra con la que trataba de arrebatarle el segundo lugar a su compañero Kimi Antonelli.

El italiano, campeón anticipado del Mundial, también cayó del podio al ser rebasado en la última vuelta por los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

"Estoy muy contento de haber conseguido la victoria en una carrera tan loca", dijo Verstappen tras superar por apenas 0,6 segundos a Norris.

"Fue algo realmente surrealista y que yo, personalmente, nunca había visto antes en la Fórmula 1", aseguró el tetracampeón mundial.

Para Verstappen fue la victoria 75 de su carrera y la tercera en Las Vegas en las cuatro ediciones de este Gran Premio.

Mad Max reforzó su segunda posición general con 304 puntos y Russell cayó a la cuarta posición con 264, los mismos que Norris.

El tercer lugar lo ostenta ahora el británico Lewis Hamilton (Ferrari) con 267 puntos.

Hamilton fue séptimo en Las Vegas en otra desastrosa carrera para Ferrari en la que primero recibió una sanción de 10 segundos y luego chocó con su compañero Charles Leclerc, que recibió por ello otro castigo.

Los incidentes finales de Russell y Leclerc permitieron que Colapinto igualara su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sexto lugar, que ya había logrado en mayo en Canadá.

"Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante", se felicitó el piloto de Alpine.

Colapinto, decimosegundo en la clasificación general con 35 puntos, terminó así con una racha de seis Grandes Premios seguidos en blanco.

Otra de las figuras de la noche fue el español Carlos Sainz (Williams) que, en su Gran Premio número 250, logró una enorme remontada desde el vigésimo puesto de salida hasta el octavo en la meta.

- Error fatal de Russell -

Con el título en manos de Antonelli desde principios de mes, la atención se centraba en la pugna por el segundo lugar entre Verstappen y Russell, quienes vivieron momentos de tensión en las prácticas del viernes.

Verstappen, que ostentaba la primera posición de salida gracias a una sanción a Antonelli, estuvo gran parte de la prueba bajo acoso de Russell.

Las primeras 10 de las 50 vueltas brindaron una trepidante sucesión de adelantamientos en la cabeza de la prueba, un regalo para los miles de aficionados que resistieron temperaturas alrededor de los 10º Celsius.

Por detrás Hamilton protestó por radio al conocer la sanción de 10 segundos que le aplicaron por una salida de pista que le permitió adelantar a su compatriota Norris.

En la vuelta 19 se levantó la bandera amarilla por un impacto entre el brasileño Rafael Câmara (Haas) y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac), que intentó adelantar por el interior y terminó chocando contra un muro, sufriendo daños que lo obligaron a abandonar.

En la punta Russell rebasó varias veces a Verstappen pero el neerlandés le devolvió cada adelantamiento.

A falta de 10 vueltas para el final seis pilotos estaban a menos de 1,5 segundos de Mad Max, incluido Colapinto, que rodaba entonces en sexto lugar.

Al final fue Antonelli quien emergió como la gran amenaza para Verstappen, al que llegó a rebasar en varias ocasiones.

Verstappen se defendió con uñas y dientes y desde el retrovisor vio el error fatal de Russell a dos vueltas del final.

Antonelli tampoco peleó el triunfo al sufrir una pérdida de potencia que permitió que lo avanzaran los McLaren Norris y Piastri.

"Creo que esta tiene que haber sido la carrera más caótica de la historia de la Fórmula 1. La mitad del tiempo no sabía lo que estaba pasando", resumió Norris.

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