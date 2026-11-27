La piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, de Italia, en acción durante una sesión de práctica para el Gran Premio de Qatar de Fórmula Uno, en Lusail, Qatar, el 27 de noviembre de 2026. El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2026 se celebra en la pista del Circuito Internacional de Lusail el 29 de noviembre. ( EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL )

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), campeón mundial desde principios de noviembre, fue el protagonista este viernes al dominar las dos sesiones de ensayos libres en el inicio del Gran Premio de Catar de F1, en el circuito de Lusail.

El joven piloto de 20 años superó en la hoja de tiempos de la segunda sesión, la más rápida, a los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Una semana después de haber conseguido la pole position del Gran Premio de Las Vegas, Antonelli inició así a la perfección este fin de semana en el emirato, donde se presentará como favorito el sábado en la sesión de clasificación junto a su compañero Russell.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó el cuarto mejor crono, delante de los Red Bull del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar.

El monegasco Charles Leclerc marcó el séptimo mejor tiempo, justo delante de su compañero en Ferrari, el inglés Lewis Hamilton, días después de un nuevo episodio de tensión entre ambos en Las Vegas por una maniobra desafortunada.

El Top 10 de la hoja de tiempos del día se completó con los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue el mejor entre los pilotos latinoamericanos con un undécimo lugar este viernes, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto, el brasileño Rafael Câmara (Haas) decimoséptimo y el mexicano Sergio Pérez, con su Cadillac, presentó el peor registro (22º) de la sesión.

El sábado se disputará la tercera y última sesión de ensayos libres a partir de las 17h30 locales (14h30 GMT), antes de la sesión de clasificación, en la que los pilotos buscarán la pole para la carrera del domingo.

. Resultados de la 2ª sesión de ensayos libres:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.077 (31 vueltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.204 (33)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.522 (31)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:23.549 (32)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:23.576 (31)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:23.583 (33)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.099 (22)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:24.216 (24)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.425 (32)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.547 (33)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:24.614 (34)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:24.764 (14)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:24.871 (25)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:25.276 (32)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:25.733 (31)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:25.839 (30)

Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:25.962 (32)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:25.996 (34)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:26.046 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:26.648 (15)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:27.394 (29)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:27.511 (27)