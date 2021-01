$!Al-Attiyah vuelve a ganar etapa del Dakar y sigue su duelo con Peterhansel

Pese a esta nueva victoria del catarí, el francés, gracias a su segundo puesto en la etapa, se mantiene líder en la general, con una ventaja de casi cinco minutos (4:58) respecto a Al-Attiyah.

"No ha sido una etapa fácil. Hemos cometido un error que nos ha hecho perder un minuto, pero parece que le ha pasado a todo el mundo y rápidamente hemos encontrado el buen camino. Era difícil conseguir grandes diferencias. Hoy me ha venido bien contar con mi compañero de equipo Henk Lategan justo detrás de mí. Eso es lo que me hace falta: un piloto rápido que me pueda echar un cable", afirmó el catarí tras ganar la etapa.