$!Alfredo Najri saldrá primero en Gran Premio Motored

El piloto Alfredo Najri y su equipo Delta Motorsports fueron los más rápidos en la máxima categoría DTS y saldrá primero en las acciones del Gran Premio Motored la segunda carrera del Campeonato Nacional de Automovilismo, organizado por el Club Dominicano de Corredores de Circuito CDCC en el Autódromo Las Americas.

Najri, tres veces campeón de la categoría DTS detuvo su Lexus IS no. 63 con tiempo de 1.18.773, seguido de Jose Ricardo Leroux LRT, en su Honda No. 12 con 1.19.165, Jose Tonino Aybar CARLAB MotorSports en el BMW no. 5 y campeón vigente clasificó tercero con 1.20.057 mientras Faustino Perozo llegó cuarto con 1.24.838.