$!Aseguran se deteriora la salud de Michael Schumacher

Michael Schumacher sufrió “un deterioro en su estado de salud al sufrir atrofia muscular y osteoporosis” , según detalla el diario sensacionalista británico Daily Mirror.

El multicampeón alemán de Fórmula 1 sufrió un grave accidente en 2013 en las pistas de esquí de Meribel, en los alpes franceses, y según el medio inglés su estado de salud se deterioró durante la pandemia de coronavirus.

“La leyenda padece devastadoras complicaciones de salud durante el tiempo que esta confinado en su cama con atrofia muscular e incluso los huesos también se verían afectados al sufrir de osteoporosis”, revela el Daily Mirror.

Hace unos 10 días, la agencia española EFE se hizo eco de una noticia jamás publicada por un blog italiano sobre un trasplante de células madre, lo que provocó un curioso impacto informativo en Europa. Pero la operación no fue confirmada por la familia del alemán que no da a conocer informes sobre el ex piloto.

Es más, el diario inglés The Guardian fue más allá y tildó de “inexacta” la posibilidad de que pueda ser sometido a una cirugía de células madre en estos momentos.

“Si bien la cirugía puede tener lugar en algún momento no se producirá mientras los riesgos de salud vinculados a la enfermedad que generó la pandemia de coronavirus permanezcan”, aclaró el periódico.

Su esposa Corinna y el equipo médico siempre insistieron que la salud de Schumacher es un problema familiar y vienen manteniendo silencio sobre los progresos o las alteraciones.

Que pesa apenas 45 kilos. Que está postrado y no puede caminar. Que salió del coma, pero no puede hablar y apenas reconoce a sus seres queridos. Que lo asiste diariamente una quincena de médicos y enfermeras. Que esos cuidados cuestan 140.000 dólares por semana.

En enero, la esposa de Schumacher denunció que descubrieron en su residencia en la ciudad suiza de Ginebra a una persona tomando fotos de su marido, postrado en la cama.

La recuperación del heptacampeón de la máxima categoría del automovilismo es cien por ciento privada desde que sufrió el grave accidente y lo último que se conoce desde su entorno fue cuando la propia Corinna indicó el año pasado que Schumy “había dado pequeños pasos”. Sin embargo, ninguna imagen de su marido salió a la luz desde que sufrió aquel fatídico accidente al chocar su cabeza contra una roca.