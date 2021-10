$!Bagnaia firma la pole y mete presión a Quartararo en MotoGP

En dificultades desde el inicio del fin de semana, y como en el resto de la temporada cuando la pista se seca después de un chaparrón, 'El Diablo' no tomó "de forma inconsciente todos los riesgos (...) en unas condiciones que detesto", confesó "decepcionado, pero no demasiado".

No será pues tarea sencilla para el piloto galo, autor este sábado de su peor sesión de clasificación este año en el momento de su primer asalto a la corona mundial.

Quartararo persigue su primer título mundial, pero el primero también para Francia en la categoría reina del motociclismo. Y a su favor juega que no se esperan lluvias durante la carrera del domingo (12h00 GMT).

Para el debutante Luca Marini, medio hermano del héroe local Valentino Rossi, es la primera clasificación en el Top-3.

La segunda línea estará ocupada por el español Pol Espargaró (Honda), el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT).

Tras irse al suelo en la segunda y última parte de la sesión clasificatoria, el español Marc Márquez (Honda) es 7º y el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), entre los más rápidos en los libres, 10º.

En cuanto al título "hay una oportunidad pero no debo precipitarme", insiste Quartararo. "No me meto ninguna presión". "Mi sensación es que se jugará en la próxima manga".