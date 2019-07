$!Bernal reina en el Tour y Colombia cumple su sueño amarillo

Thomas da el relevo en meta

“Toda la etapa fui pensando, kilómetro a kilómetro, cada vez me queda menos. Cuando Geraint me dio la mano comprendí que había ganado el Tour. Falta llegar a París, es increíble, no me lo creo”, dijo Bernal.

“Le dije a Egan: ‘¡Disfruta de este momento!’. Es un deportista increíble, ¡tiene 22 años! Ha nacido para ir rápido en montaña y tiene el mejor equipo. Tiene grandes años por delante, un gran futuro”,“, añadió Thomas, un muy deportivo campeón saliente.

En meta esperaban a Bernal su pareja Xiomara y su padre Germán para celebrar el hito del primer sudamericano que va a ganar la carrera ciclista más importante del mundo.

Salvo acontecimiento extraordinario, Bernal se convertirá con 22 años en el más joven ganador del Tour desde la época moderna, tras la Segunda Guerra Mundial, superando al italiano Felice Gimondi (1965).

Además ofrecerá su quinto maillot blanco de mejor joven a Colombia, tras los conseguidos por Nairo Quintana en 2013 y 2015, Álvaro Mejía en 1991 y Fabio Parra en 1985.

Tras la neutralización de la 19ª etapa el viernes, debido a una tormenta de granizo, el colombiano se convirtió en el líder gracias a que superó en solitario el Iseran, el puerto que se tomó de referencia para los cronos.

Acompañarán a Bernal en el podio Thomas, segundo a 1:11, y el holandés Steven Kruijswijk (1:31), que aprovecharon el bajón en el larguísimo puerto de Val Thorens (33,4 km) del francés Julian Alaphilippe, líder hasta el viernes por la mañana, que perdió su segundo puesto.

En la lucha por la etapa, un campeón como Nibali, ganador del Tour en 2014 y que afrontó la presente edición lejos de su mejor forma, entró con 10 segundos de ventaja sobre el campeón del mundo Alejandro Valverde, que no pudo concluir su caza. Bernal entró en cuarto lugar.