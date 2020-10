Ecclestone "Schumacher ganaba las carreras solo, Hamilton lo hace en equipo"

Ecclestone asegura, no obstante, que esto no desmerece en nada el dominio del piloto británico, campeón en cinco ocasiones desde 2014 con Mercedes y una más con McLaren en 2007 , por lo que de ganar este año el Mundial igualaría también los siete títulos logrados por el legendario piloto alemán.

"No se puede decir nada malo de Lewis, no se puede decir que no es bueno, no es esa la cuestión", insiste 'Mister E', que dirigió la categoría reina del automovilismo mundial durante casi cuatro décadas, hasta enero de 2017.