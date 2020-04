$!El antiguo jefe de la Fórmula 1 será padre a los 89 años

El carismático antiguo jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, será padre a los 89 años, junto a su esposa brasileña Fabiana Flosi, de 43 años, que espera al bebé en julio, informó este viernes The Daily Mail.

Ecclestone, que revolucionó la Fórmula 1 como jefe ejecutivo desde 1978 hasta 2016, tiene tres hijas adultas de otros dos matrimonios previos.

"¿No hay nada inusual, no? No he tenido trabajo durante un tiempo, por lo que he tenido mucho tiempo para practicar", señaló Ecclestone al diario desde la casa familiar en Brasil.

"No veo ninguna diferencia entre tener 89 y 29 años. Ella (su mujer) está preocupada. Pero estoy muy feliz por ella, lo lleva esperando mucho tiempo y estoy feliz de que vaya a tener a alguien cuando yo me vaya", añadió el británico.

Ecclestone ya es padre de tres hijas; Deborah (65 años), Tamara (35) y Petra (31).

Según la prensa alemana, por primera vez será padre de un niño.

Ecclestone fue el gran jefe de la Fórmula 1 hasta 2016, cuando cedió el control de la F1 por 8.000 millones de dólares al grupo estadounidense Liberty Media, que le dio el título honorífico de presidente emérito.