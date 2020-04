El coronavirus es un "último aviso" para Fórmula 1, dice responsable de McLaren

Las consecuencias económicas de la crisis del nuevo coronavirus deben ser "un último aviso" para una Fórmula 1 "que no está sana y que no es sostenible", estimó este miércoles el 'Team Principal' de la escudería McLaren, Andreas Seidl.

"Creo que la crisis que vivimos es el último aviso para un deporte que no está sano y que no es sostenible, y que ahora alcanza un punto en el que necesitaremos cambios drásticos", declaró el dirigente alemán en un encuentro virtual con periodistas.

Estas declaraciones llegan después de que McLaren llamara a reducir todavía más el techo presupuestario que deberán respetar las escuderías desde la próxima temporada, proponiendo que pase de 175 a 100 millones de dólares (de 160 a 90 millones de euros).

"Lo más importante es superar esta próxima gran etapa, así que pensamos que es absolutamente necesario, teniendo en cuenta todas las pérdidas financieras a las que nos enfrentaremos este año", señaló Seidl, en la víspera de una nueva reunión entre la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los diez equipos.

Aunque cree que "no hay ningún signo de que la Fórmula 1 pueda no existir el próximo año", Seidl dice estar preocupado por "el riesgo de perder escuderías si no se actúa rápidamente".

"Si tomamos las decisiones adecuadas, la Fórmula 1 podría ser más sostenible en el futuro y tener mejor salud en relación a los últimos años", apuntó. "Eso debería contribuir a mejorar el deporte y el espectáculo, algo que interesa a todos y a los aficionados", asegura.

La pandemia del nuevo coronavirus ha frenado por ahora el arranque de la nueva temporada de F1.

Las nueve primeras citas del programa han sido canceladas (Australia, Mónaco) o aplazadas sin nueva fecha (Baréin, China, Vietnam, Holanda, España, Azerbaiyán, Canadá).

La primera cita que continúa en pie en el calendario es el Gran Premio de Francia del 28 de junio, aunque su disputa también parece seriamente amenazada.