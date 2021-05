$!El dominicano Jefferson Chaer diseña vehículo de Rome Charpentier para Fórmula Drift 2021

El diseñador automotriz e industrial de origen dominicano, Jefferson Chaer, conocido como @jeffchaerdesign, fue el ganador del concurso internacional “livery Design” o diseño libre para el auto del piloto profesional de la Fórmula Drift de Estados Unidos, Rome Charpentier, patrocinado por Garagistic LLC.

Más de 40 finalistas de todo el mundo participaron en el concurso organizado por el equipo de Garagistic LLC, contienda que se llevó a cabo para seleccionar el nuevo diseño del vehículo, donde el arte del dominicano destacó al ser elegido y debutará en la nueva temporada 2021 de la Fórmula Drift americana.

A través de las redes sociales el patrocinador oficial de la premiación y Rome Charpentier felicitaron a Jefferson Chaer Bautista y lo calificaron como la revelación libre de Garagistic.

¡Un agradecimiento especial a @jeffchaerdesign por el diseño libre de este año! ¡Siempre es bueno ver cómo se pone en práctica el trabajo de la comunidad!, expresó Garagistic LLC, Instalador oficial de repuestos y soporte para vehículos, en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, el piloto de Fórmula Drift PRO1, Rome Charpentier, también agradeció al dominicano por el impresionante diseño. “Thank you @jeffchaerdesign for such an Awesome livery!”.