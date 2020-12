$!Escudería Mercedes no está preocupada por la renovación de Hamilton

El austríaco Toto Wolff, 'team principal' de la escudería Mercedes de Fórmula 1, no está preocupado por la renovación del contrato del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, aseguró en una conferencia de prensa virtual.

"Hemos tenido tanto éxito en el campeonato desde hace siete años (todos los títulos de constructores para Mercedes y seis de pilotos para Hamilton y uno para Nico Rosberg desde 2014) que no veo motivos para no continuar", aseguró Wolff. "Está a su mejor nivel y debería seguir así por un tiempo, así que continuar juntos no es un problema".