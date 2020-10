Fabio Quartararo se lleva la "pole" en Aragón por delante de Viñales

"Honestamente, cuando me caí me dije '¿podré pilotar por la tarde?', puesto que aunque ahora estoy bien, cuando me caí no lo estaba. Estoy contento porque fue difícil. Ayer me caí, esta mañana otra vez y normalmente necesito tiempo para restablecerme", declaró el piloto de 21 años.

"Pero puedo estar contento porque estoy en la 'pole' cuando mi objetivo era estar en primera línea", añadió.

El francés la compartirá con Viñales (Yamaha), cuarto en el Mundial, y el invitado sorpresa Cal Crutchlow (Honda-LCR).

El tercero en el Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), partirá desde el decimotercer puesto.

-- Calificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP, disputada este sábado en el circuito Aragón MotorLand (5,077 km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT): 1:47.076 (170,6 km/h de velocidad media)

2. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) a 0.046

3. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 0.229

4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 0.241

5. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) 0.337

6. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.603

7. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.683

8. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 0.848

9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 0.912

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.959

11. Alex Márquez (ESP/Honda) 1.113

12. Pol Espargaró (ESP/KTM) 1.126

-- Parrillas de salida de MotoGP, Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Aragón:

- MotoGP

Primer línea:

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT)

2. Maverick Viñales (ESP/Yamaha)

3. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)

Segunda línea:

4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT)

5. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac)

6. Joan Mir (ESP/Suzuki)

Tercera línea:

7. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR)

8. Danilo Petrucci (ITA/Ducati)

9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

Cuarta línea:

10. Alex Rins (ESP/Suzuki)

11. Alex Márquez (ESP/Honda)

12. Pol Espargaró (ESP/KTM)

...

- Moto2

Primera línea:

1. Sam Lowes (GBR/Kalex)

2. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex)

3. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up)

Segunda línea:

4. Jake Dixon (GBR/Kalex)

5. Marcos Ramírez (ESP/Kalex)

6. Jorge Navarro (ESP/Speed Up)

Tercera línea:

7. Luca Marini (ITA/Kalex)

8. Jorge Martín (ESP/Kalex)

9. Augusto Fernández (ESP/Kalex)

...

- Moto3

Primera línea:

1. Raúl Fernández (ESP/KTM)

2. Celestino Vietti (ITA/KTM)

3. Albert Arenas (ESP/KTM)

Segunda línea:

4. Alonso López (ESP/Husqvarna)

5. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda)

6. Romano Fenati (ITA/Husqvarna)

Tercera línea:

7. Carlos Tatay (ESP/KTM)

8. Ai Ogura (JPN/Honda)

9. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda)