$!Fórmula Uno anuncia iniciativa para combatir racismo y desigualdad

La Fórmula Uno anunció una iniciativa para combatir el racismo y alentar una mayor diversidad dentro del serial.

A través de un comunicado, la F1 señaló que “Corremos como uno (We Race As One)" también tocará temas en torno a la desigualdad, viabilidad y la pandemia del coronavirus, que ya provocó la cancelación de cuatro carreras y postergó el inicio de la temporada de mediados de marzo a julio.