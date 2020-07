$!Hulkenberg toma lugar de Pérez para el GP Británico de la F1

El alemán de 32 años regresó de inmediato a la acción por primera vez desde noviembre, participando en la primera sesión de práctica del viernes en el circuito Silverstone, donde no se permite la presencia de aficionados por las restricciones implementadas por la pandemia.

“Yo me dirigía al circuito Nürburgring por otro proyecto de carreras cuando recibí la llamada de Otmar”, dijo Hulkenberg. “Eso fue hace menos de 24 horas, por lo esto me parece surrealista por ahora, pero me agradan los buenos desafíos y este sin duda lo es.

“Obviamente es una situación difícil para Racing Point y Checo. Él es mi amigo, un antiguo compañero y le deseo una pronta recuperación. Yo tomaré su lugar y trataré de hacer lo mejor por el equipo”.