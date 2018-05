La suerte sonríe a Márquez que se pone líder del Mundial de MotoGP

JEREZ DE LA FRONTERA, España. Caída de cuatro favoritos y felicidad de otros dos: el vencedor en solitario este domingo de un Gran Premio de España de MotoGP, marcado por las caídas, el español Marc Márquez (Honda), se pone en cabeza del Mundial de la categoría, por delante del francés Johann Zarco (Yamaha Tech3).

“Ha sido una carrera complicada”, aseguró Márquez, tras una competición en la que la suerte jugó a su favor.

Cuatro de los favoritos se fueron al suelo: el británico Cal Crutchlow (LCR Honda), que partió desde la ‘pole’ y después los españoles Dani Pedrosa (Honda) y Jorge Lorenzo (Ducati) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), implicados en una caída colectiva cuando luchaban por el podio, intercalados entre Márquez y Zarco.

Resultado, el cuatro veces campeón del mundo de la categoría, que se salvó por los pelos de verse envuelto en la caída de sus competidores, se coloca como cómodo líder del Mundial con doce puntos de ventaja sobre Zarco y veinte sobre el español Maverick Viñales (Yamaha).

“Antes de la carrera, estaba convencido de que podía ganar, incluso saliendo desde la segunda línea. Fui inteligente, empujé. Esta carrera era larga y había que gestionar muchos parámetros. Hoy no era sólo un tema de velocidad”, comentó Márquez.

- ‘A veces hace falta suerte’ -

Al igual que el español, Zarco puede darle gracias al destino por esas caídas que le dieron su quinto podio en MotoGP, el segundo de este año, cuando había caído de la tercera plaza en la parrilla de salida a la séptima en la quinta vuelta.

“A veces hace falta suerte y hoy la he tenido”, reaccionó el piloto de Yamaha Tech3.

El italiano Andrea Iannone, que superó a su compatriota Danilo Petrucci (Ducati Pramac) por la tercera posición, parece haber tomado la medida a su Suzuki. Firma su segundo podio, tras haber abierto su cuenta con la marca japonesa en el GP de las Américas hace quince días. Para Suzuki, es el tercer podio consecutivo.

El veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha) termina quinto tras haber superado la barra simbólica de los 40.075 kilómetros recorridos en carrera desde sus inicios el 31 de marzo de 1996. ¡El equivalente a una vuelta al mundo!

Su compañero español Maverick Viñales sólo pudo ser séptimo.

- La suerte también juega en Moto2 y Moto3 -

Entre los perjudicados del día, Dovizioso, el anterior líder del Mundial, cae a la quinta posición de la clasificación de pilotos, a 24 puntos de Márquez. Crutchlow es séptimo, Pedrosa undécimo y Lorenzo vigésimo.

En la categorías inferiores, la suerte también volvió a tener su papel.

En Moto2, el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) se adjudicó la segunda victoria de su carrera en un Gran Premio, tras haber conquistado el sábado su primera ‘pole’ en 88 carreras.

Su compatriota Francesco Bagnaia (Kalex) sigue líder del Mundial, pero el español Álex Márquez (Kalex) se cayó y retrocedió a la quinta posición de la clasificación de piloto.

“Desde el principio no me sentía del todo cómodo. He cometido ese pequeño fallo. De detrás no tenía demasiado grip. He tenido que empujar de delante mucho, por eso ha venido el error”, relató Márquez.

En Moto3, el alemán Philipp Öttl (KTM) logró su primera victoria en 91 grandes premios desde finales de 2012. Tras luchar hasta el final por la victoria, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) se pone al frente del Mundial, gracias a otra caída colectiva, la de los favoritos españoles Jorge Martín (Honda) y Arón Canet (Honda).

“He conseguido adelantar a varios pilotos y cuando he ido a rebasar a Jorge (Martín) he entrado muy cerrado. Veía posibilidades de entrar con mi moto, pero en ese momento me ha hecho un extraño la dirección y al cerrar Jorge (Martín) su trayectoria, no he podido frenar correctamente y he provocado su caída, y las de Tony Arbolino y Enea Bastianini”, explicó Canet tras la carrera.