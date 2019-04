$!Lewis Hamilton deja abierta posibilidad de retiro en la Fórmula Uno

El actual campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton ha dejado abierta la posibilidad de un retiro a una retiro. El pentacampeón británico tiene contrato con Mercedes hasta la temporada 2020. A partir de ahí no hay nada definido, pero no descarta abandonar las pistas elpara mostrar sus habilidades en otras categorías automovilísticas, según informó Mundo Deportivo.

Hamilton, a sus 34 años, sabe que algún día tendrá que decir adiós a la Fórmula 1 y ya ha dejado caer que podría ser tan pronto como a finales de 2020.

”Es algo que he estado debatiendo. Hasta ahora siempre ha sido todo sobre la Fórmula 1. He estado compitiendo desde que tenía ocho años, voy a tener un síndrome de abstinencia masivo cuando la Fórmula Uno se detenga para mí, como todos los pilotos cuando dejan de correr. Hay otras cosas que hacer. Supongo que hay otras categorías que podría hacer. Fernando Alonso está corriendo en Indycar y ves a Kimi Räikkönen todavía empujando los límites”, dijo Lewis al medio británico The Sun.

Entre las categorías más atractivas para el británico se encuentra la Fórmula E, donde compite su amigo Gary Paffett. “Crecí en la misma época que Gary Paffett. Él es un poco mayor que yo y ahora está compitiendo en Fórmula E. Es el futuro. Entonces, quién sabe, en el futuro tal vez sea donde pueda usar mis habilidades, pero a medida que envejeces es más difícil encontrar la motivación para mantener la concentración y tienes que encontrar algo que ames”.

En la actualidad sigue concentrado: ”Estoy bastante seguro de que siempre amaré los coches y por ahora voy a tratar de permanecer en la Fórmula Uno. Siempre que me mantenga concentrado y en forma, seguiré pilotando lo mejor que pueda”.