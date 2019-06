Lewis Hamilton se pronuncia por mejorar paridad competitiva en Fórmula Uno

“Si por mí fuera, regresaría a V12, a motores de aspiración natural y cambios manuales. Yo aumentaría la dificultad a los pilotos. Quitaría las grandes zonas de seguridad que están en todas partes. No habría que tener dirección asistida. O si se cuenta con dirección asistida, habría que mantenerla a bajo nivel. Me gusta tenerla a bajo nivel para que me sea más difícil”.

“Habría que terminar una carrera físicamente exhaustos”, agregó. “Debería ser muy agotante como una maratón. Posiblemente yo podría participar en dos o tres carreras consecutivas, y la Fórmula Uno no debería ser como es”.

Si gana este fin de semana, Hamilton empatará la marca del alemán Michael Schumacher del mayor número de victorias conseguidas en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal: un total de siete.

El piloto, de 34 años, ha sido merecedor esta temporada de cuatro banderas de cuadros negros y blancos que significa que ha ganado las carreras. Su compañero finlandés Valterri Bottas ganó las otras dos competiciones. Mercedes encabeza la clasificación de los constructores con 257 puntos, casi el doble de los de tiene Ferrari, 139 unidades, en segundo lugar.

Sólo seis pilotos de tres equipos han terminado entre los cinco primeros lugares esta campaña: Hamilton y Bottas de Mercedes; Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el belga-holandés Max Verstappen y el francés Pierre Gasly, de Red Bull. Ningún otro equipo ha subido al podio.