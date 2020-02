$!Los problemas que lastran a Marc Marquez antes del inicio de temporada

"En las curvas largas, especialmente en las curvas largas a la derecha, siento mi hombro", añadió.

Catar albergará el primer Gran Premio de la temporada, el 8 de marzo.

Tampoco fue un día para recordar para su hermano menor, Álex, ascendido a MotoGP esta temporada y que apenas pudo ser 21º de 22 pilotos.

"Me sentí un poco enfermo", declaró el campeón del mundo de 2019 en Moto2. "No es nada serio pero no estoy a tope de fuerzas y en MotoGP hay que estar al máximo", añadió.

Los tres mejores tiempos los marcaron pilotos españoles; Rins, Joan Mir, y Maverick Viñales.