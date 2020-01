Los verdaderos aventureros del rally Dakar no tienen asistencia

Los motoristas son los verdaderos aventureros en el Rally Dakar y no cuentan con una asistencia adecuada. (EFE/ANDRE PAIN)

Solidaridad

"Cuando llegas al campamento, montas tu carpa, te cambias, te tomas una ducha si el agua está caliente. Si no te duele nada, no te hace falta ir a ver al 'fisio', y después preparas la moto", explica.

Apenas unas horas de sueño después, vuelve a subir a la moto para surcar las dunas y los cañones del desierto, al lado de los profesionales de la moto, como Toby Price o Laia Sanz, y de los autos (Peterhansel, Al-Attiyah, Sainz y compañía).

En su baúl, Carillon transporta desde Francia algunos bidones de aceite, filtros, piezas de recambio... ¿Y una foto de su familia? "Ehhh, no. Soy duro y rudo. Mis hijos han compartido tantas veces conmigo esto, han viajado tanto a través de lo que he hecho, que ya no necesito nada de eso, ya son grandes", explica el francés.