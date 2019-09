$!Marc Márquez logra una nueva pole por delante de Quartararo

El quíntuple campeón del mundo español no logró batir su propio récord en el circuito Motorland de Alcañiz, establecido en 2015 con 1:46.635.

Ganador ya en este circuito en cuatro ocasiones, entre ellas las tres últimas, Márquez se presenta como gran favorito para la carrera del domingo, que en caso de ganar supondría un paso casi decisivo hacia el título.

“El ritmo era bueno, lo que es importante, pero los pilotos de Yamaha son rápidos. Es verdad que hice un mejor tiempo en los primeros ensayos libres, pero a veces hay que saber ser prudentes”, declaró Márquez, que de esta manera logra la novena ‘pole’ de la temporada.

Quartararo, con quien Márquez mantuvo un bonito duelo en San Marino, aparece de nuevo como el rival más peligros del español.

“Francamente, no pensaba que pudiera hacer un tiempo así. Iba al límite y me he dicho: ‘O me caigo o me meto en primera línea’ Y llegué”, comentó el francés.

A destacar que el español Pol Espargaró (KTM) se cayó este sábado en los últimos entrenamientos libres y se rompió la muñeca, por lo que no tomará la salida el domingo.