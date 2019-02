$!“Me siento más fuerte y más en forma que nunca”, asegura Hamilton

“Esa cifra no debe ser nuestro objetivo. (Seis títulos consecutivos de constructores) no se ha logrado nunca y tenemos ganas de hacer cosas inéditas, pero somos muy conscientes del trabajo necesario y no nos lo tomamos a la ligera”, dijo en el tercer día de ensayos oficiales de pretemporada en el circuito de Montmeló.

Ferrari y Red Bull

Preguntado por si el único rival de Mercedes es Ferrari o también hay que mirar hacia Red Bull con el nuevo motor Honda, Hamilton no dudó en afirmar que “estoy en competición con todo el mundo”.

“No sé quién será el más rápido. Espero también que otros equipos se unirán a la lucha, pero quién sabe lo que traerá cada uno a la próxima carrera” el 17 de marzo en Australia, afirmó.

“Por ahora peleamos contra nosotros mismos para mejorar en todos los ámbitos”, dijo Hamilton, que no se muestra preocupado después de que su rival de Ferrari, Sebastian Vettel, afirmara haber tenido un buen comienzo en estos entrenamientos de pretemporada.

“Por ahora no me preocupo por nada. Me concentro en nuestro trabajo. No sabemos lo que hacen los otros, las piezas, las cantidades de carburante que cargan...”, dijo, antes de añadir que “lo que tenemos que asegurar es que nuestros procedimientos, nuestros análisis de datos y mis orientaciones para el equipo son mejores que nunca”.

“Es imposible de cuantificarlo, pero Ferrari va muy bien en estos momentos. Han rodado mucho también, así que probablemente disponen de un coche aún mejor que el pasado año, lo que significa que el desafío será todavía más exigente”, concluyó.