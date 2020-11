$!Mir ve más cerca el título mundial de MotoGP

El español Joan Mir (Suzuki) ganó este domingo el Gran Premio de Europa de MotoGP, consolidando el liderato del Mundial frente al francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), que sólo pudo ser 14º tras caerse en la primera vuelta.

Mir superó a su compañero y compatriota Álex Rins, con lo que la marca japonesa hizo su primer doblete desde 1982, logrando de paso el primer puesto en el Mundial de constructores.

En tercer lugar entró Pol Espargaró (KTM) para completar un podio español este domingo, que no contó con el apoyo del público en Valencia debido a la pandemia de coronavirus.

Se trata de la primera victoria en MotoGP para Mir, de 23 años, que ganó el campeonato de Moto3 en 2017.

“Me siento feliz. Esta primera victoria era lo que me faltaba. Creo que ha llegado en el momento idóneo. Hemos trabajado muy bien y me he sentido muy bien con la moto”, dijo Mir, que tiene a mano el campeonato.

- Más ventaja -

El español tiene ahora 37 puntos de ventaja en la clasificación del Mundial sobre Quartararo, segundo clasificado, empatado a 125 puntos con Álex Rins, a falta de dos carreras para el final del campeonato.

A Mir le bastará con acabar una vez en el podio en alguna de esas dos próximas pruebas para coronarse campeón.

“Hemos tenido un buen fin de semana”, insistió, destacando que su Suzuki fue también muy rápida en los entrenamientos libres bajo la lluvia el sábado y el viernes.

“Ahora hay que ser más inteligente que nunca. Con esta victoria, el campeonato todavía no está hecho pero estoy en mejor posición que el viernes. Si no puedo pelear por la victoria, bastará con hacer puntos”, subrayó.

Fabio Quartararo se cayó en la primera vuelta de la carrera, junto al español Aleix Espargaró (Aprilia), pero si que los pilotos salieran heridos. Quartararo volvió inmediatamente a la pista para intentar remontar, pero sólo pudo acabar 14º ganando dos puntos.

Desde el inicio del fin de semana, ‘El Diablo’ no se mostró cómodo sobre su moto, al revés que Joan Mir, que se beneficia de la irrupción de las Suzuki, las motos más rápidas desde hace algunas carreras.

- Piloto tranquilo -

Aunque Rins lideró durante la primera mitad del Gran Premio, Mir lo adelantó para ir ampliando poco a poco su ventaja y acabar con más de 0,6 segundos de adelanto.

“Metí mal una marcha y eso me costó el primer puesto”, dijo Rins, que se sube al podio por tercera vez consecutiva (una victoria y dos segundos puestos), remontando como un tiro en el campeonato, que empezó lastrado por una lesión.

“Quería esperar un poco para pasarlo”, reconoció Mir, “pero nunca sabes cuando es el mejor momento y aproveché la ocasión. Fue la clave de la victoria”.

Nacido en Mallorca, como el triple campeón del mundo Jorge Lorenzo, Mir está en su segunda temporada en MotoGP, aunque salió pronto de la sombra de Álex Rins.

Alto para un piloto de MotoGP con 1,81 metros, Mir destaca por un pilotaje suave y tranquilo en todo momento.

Si lograra ganar el campeonato, sucedería a otro español, el seis veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, que no ha vuelto a correr desde que se fracturó el brazo derecho en una caída en la primera carrera del Mundial.

En Moto2, se impuso el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), por delante del español Jorge Martín (Kalex) y el australiano Remy Gardner (Kalex).

El británico Sam Lowes, que se cayó cuando iba en primera posición, permite a Enea Bastianini ponerse líder provisional del Mundial con seis puntos de ventaja sobre el británico.

En Moto3, ganó el español Raúl Fernández (KTM), superando a su compatriota, Sergio García (Honda) y el japonés Ai Ogura, segundo del Mundial.

El nipón se puso a tres puntos del líder del campeonato, Albert Arenas, que no acabó la carrera tras ver una bandera negra.