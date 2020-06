$!MotoGP espera presentar un calendario la próxima semana

Dorna pidió al gobierno español la autorización para organizar dos carreras a puerta cerrada el 19 y el 26 de julio en el circuito de Jerez (Andalucía) pero todavía no ha obtenido luz verde.

El campeonato de MotoGP habría tenido en principio que comenzar el 8 de marzo en Catar, pero solo las pruebas de Moto2 y Moto3 pudieron ser organizadas antes de las medidas de confinamiento impuestas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Varias carreras fueron aplazadas y siete fueron anuladas.

"Para las carreras no europeas que no han sido anuladas, es decir Tailandia, Malasia, Estados Unidos y Argentina, tenemos de plazo hasta finales de julio para decidir si seguimos o no", precisó el presidente de Dorna.

"Tras las dos primeras carreras, veremos si el calendario está compuesto de 12, 13 o más pruebas, con un máximo de 16", detalló Ezpeleta, precisando que un protocolo sanitario estricto fue decidido con la perspectiva de la reanudación del campeonato.