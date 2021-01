$!Price gana primera etapa de motos del Dakar; Benavides llegó segundo

Su compañero español Joan Barreda también perdió tiempo en navegación, cediendo más de un cuarto de hora (15:39), igual que el chileno Pablo Quintanilla (15:30) con su Husqvarna, que entraron respectivamente en los puestos vigésimosegundo y vigésimo.

Navegación difícil

"Solo ha sido la primera etapa, pero la navegación ya ha sido bastante difícil. Me he perdido un poco a unos 7 kilómetros de la meta. He tardado un tiempo en encontrar el camino correcto, pero el día se ha dado bien. Creo que va a haber muchos cambios en la clasificación de este año. Hay que mantener la calma y no cometer errores para que todo vaya bien", afirmó Price, ganador de la etapa.