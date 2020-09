$!Quartararo y las Yamaha dominan los libres del GP de San Marino

"Estoy contento por no haber tenido problemas con los frenos. Tenemos una moto muy buena, pero no la mejor. Estoy satisfecho de haber finalizado primero en los entrenamientos libres porque hacía tiempo que no lo lograba y siempre es bonito ver tu nombre en lo alto", señaló el francés, que había tenido problemas con los frenos en las dos carreras precedentes.

En la clasificación del día siguen a las Yamaha dos KTM (los españoles Pol Espargaró e Iker Lecuona) y una cuarta Yamaha, la del veterano Valentino Rossi, que obtuvo el sexto mejor crono.