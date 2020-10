$!Valentino Rossi positivo en covid-19, baja en Gran Premio de Aragón

El veterano piloto italiano Valentino Rossi anunció este jueves en un comunicado que ha dado positivo en un test de detección del covid-19 y que, por lo tanto, no podrá participar en el Gran Premio de Aragón de MotoGP el próximo fin de semana.

"Lamento perderme el Gran Premio de Aragón", aseguró Rossi, que teme perderse la siguiente cita del campeonato, el 25 de octubre, también en el circuito Motorland.

"Desafortunadamente, esta mañana no me sentía bien al levantarme. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, por lo que llamé inmediatamente al médico", explicó en un comunicado Rossi.